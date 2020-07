Catarina vive sozinha com quatro filhos e 100€ por mês

Aos 32 anos, vive sozinha com as crianças, depois de um casamento em que foi vítima de violência doméstica.

É o caso de Catarina. Chega à Cáritas de Viseu com pressa. Tem em casa quatro filhos – rapazes menores com 15, 9, 4 anos e ainda o mais novo, com 5 meses. E não tem retaguarda familiar.

“Sou sozinha, não tenho suporte familiar”, conta Catarina, uma das mulheres que recorre à Cáritas Diocesana de Viseu para suprir as dificuldades que a pandemia de Covid-19 veio aumentar. Esta mulher vive sozinha com quatro filhos e cem euros por mês.

Recebe o Rendimento Social de Inserção (RSI) no valor de 400 euros. “Depois de pagar as contas e o T3, de renda de 300 euros”, sobram-lhe menos de 100.

“Até estudantes ajudamos”, mas “sobrevivemos de donativos”

Foi a partir de março que o presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, Monteiro Marques, começou a verificar um aumento dos pedidos de ajuda. Mas o “pior foi nos meses de maio e junho. Foi muito a sério”.

“Em 2019, tínhamos nesse período 403 atendimentos e, em 2020, 764. Num universo de 305 famílias em 2019, passámos para 541 famílias em 2020. No ano passado, em maio/junho, tínhamos 957 pessoas e este ano temos 1.683 pessoas a serem ajudadas – ou seja, um aumento de 75% nos pedidos de ajuda”, revela sem papas na língua.

Monteiro Marques destaca a interação “com 20 Cáritas paroquiais da diocese de Viseu, onde as comunidades brasileiras, angolanas e ucranianas têm surgido com mais frequência a pedir ajuda.

“Vêm fruto do ‘lay-off’, do desemprego, dos problemas de saúde, das idas ao médico… até estudantes ajudamos”, sublinha.

Os números não param de crescer e o presidente da Cáritas Diocesana de Viseu, há seis anos no cargo, não esconde as dificuldades.

“Temos duas fontes importantes de rendimento: a Semana Cáritas e os peditórios das missas. Não tivemos nem uma nem outra. Zero. Sobrevivemos, por isso, dos donativos”, lamenta.

O responsável adianta, a propósito, que, para fazer donativos através do “pagamento de serviços” (no multibanco ou no “homebanking”) todos os campos – referência e entidade – são preenchidos com o número 7.

Mas “através do site da Cáritas Diocesana de Viseu também podem ajudar”, acrescenta em jeito de apelo.