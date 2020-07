Bastonário diz que "não faltam médicos". Governo não consegue é segurar clínicos

Veja também:

O bastonário da Ordem dos Médicos reafirma que Portugal não precisa de mais médicos. Em declarações à Renascença, Miguel Guimarães frisa que o problema é o ministério não conseguir cativar os clínicos para ficarem no Serviço Nacional de Saúde (SNS).



“É preciso valorizar a carreira, que está congelada há quase 15 anos. Sem valorização, naturalmente, as pessoas procuram outras alternativas”.

Em comunicado conjunto, a Associação Nacional dos Estudantes de Medicina, o Conselho das Escolas Médicas e a Ordem dos Médicos manifestam o seu “desagrado e discordância” com as declarações recentes do ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, sobre a necessidade de abertura de mais vagas.

Para estas organizações, não há necessidade de aumentar o número de vagas nas faculdades de medicina: Portugal já está acima da média europeia, que é de uma escola médica por dois milhões de habitantes, “bastariam cinco ou seis escolas médicas”.

O comunicado refere ainda que, nos últimos 20 anos, o número de estudantes de Medicina triplicou. E neste momento, há mais de 57.700 médicos inscritos na Ordem dos Médicos (OM).

No entanto, só 52,3% dos médicos nacionais trabalha para o Serviço Nacional de Saúde, “o que nos deve levar a todos a refletir sobre o processo de políticas de contratação pública, desvalorização dos 11 a 13 anos de estudo de um médico, do conhecimento, competências e enorme responsabilidade que os médicos têm na sociedade mas também sobre as verdadeiras causas de falta de capital humano no SNS”.