Algarve. Apreendidas 2,8 toneladas de haxixe em camião que rumava a Espanha

A Polícia Judiciária apreendeu 2,8 toneladas de haxixe dissimuladas num compartimento falso dentro de um camião que circulava no Algarve em direção a Espanha. O condutor foi detido.

A operação, realizada na passada quinta-feira, ocorreu "no contexto de uma fiscalização de trânsito efetuada a uma viatura pesada de transporte de mercadorias, de matrícula estrangeira, quando transitava na A22 com destino a Espanha", descreve a nota enviada à redação.

Quando o camião circulava na zona de Monte Gordo, já próximo da fronteira com Espanha, foi detetada "uma desconformidade entre a medida do comprimento exterior e interior da galera de carga do veículo".

Foi descoberto "um compartimento falso que ocultava os fardos de haxixe", tendo sido apreendidos, ao todo, um total de 81 fardos, com um peso de 2.835 quilos, além do veículo pesado e da galera de transporte.

O detido é um homem de 32 anos "sobre o qual recaem fortes suspeitas da prática do crime de tráfico ilícito de estupefacientes". Depois de presente ao Tribunal de Faro, foi-lhe aplicada prisão preventiva.

O veículo pesado já tinha sido sinalizado em trânsito no Algarve nas últimas semanas, tendo a operação contado com a colaboração da Brigada de Trânsito da GNR de Albufeira.