Polícia alemã faz buscas por ​Maddie McCann

As investigações estão a ser acompanhadas por procuradores do Ministério Público alemão e pela polícia federal.

As buscas decorrem num terreno perto de uma casa onde morou Christian Brueckner, cidadão alemão apontado como suspeito do rapto de Maddie McCann, na Praia da Luz.

A polícia alemã está esta terça-feira a realizar buscas na zona de Hannover relacionadas com o caso Madeleine McCann, a criança britânica desaparecida no Algarve, em 2007.

"Posso confirmar que a operação está relacionada com as nossas investigações sobre o desaparecimento de Maddie McCann", disse a procuradora Julia Meyer, citada pelo “Hannoversche Allgemeine Zeitung”.

Madeleine McCann desapareceu poucos dias antes de fazer quatro anos, em 3 de maio de 2007, do quarto onde dormia juntamente com os dois irmãos gémeos, mais novos, num apartamento de um aldeamento turístico, na Praia da Luz, no Algarve.

A polícia britânica começou por formar uma equipa em 2011 para rever toda a informação disponível, abrindo um inquérito formal no ano seguinte, tendo até agora despendido perto de 12 milhões de libras (14 milhões de euros).

A Polícia Judiciária (PJ) reabriu a investigação em 2013, depois de o caso ter sido arquivado pela Procuradoria-Geral da República em 2008, ilibando os três arguidos, os pais de Madeleine, Kate e Gerry McCann, e um outro britânico, Robert Murat.