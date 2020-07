EUA registam 679 mortos e mais de 57 mil infetados em 24 horas

Os Estados Unidos registaram 679 mortos e mais de 57 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, indicou uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os dados elevam o número total de mortes para mais de 147.500 e o de contágios para mais de 4,28 milhões desde o início da epidemia no país, de acordo com o balanço realizado às 20:30 de segunda-feira (1h30 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias France-Presse (AFP), com base na informação daquela universidade norte-americana.

Depois de uma descida no final da primavera, os Estados Unidos registaram nas últimas semanas uma subida do número de óbitos e de casos confirmados de covid-19, nomeadamente no sul e no oeste do país.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 650 mil mortos e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.