EUA alargam lista de desinfetantes à base de álcool perigosos para a saúde

A Food and Drug Administration (FDA, a autoridade que, nos Estados Unidos, regula o mercado dos medicamentos), alargou a lista de produtos de higiene para as mãos potencialmente mortais.

São mais de 75 produtos diferentes, que contêm metanol, uma forma perigosa de álcool que pode envenenar as pessoas pela pele, revela nesta terça-feira a CNN.

"Na maioria dos casos, o metanol não aparece no rótulo do produto”, afirma a FDA, acrescentando que “o metanol não é um ingrediente aceitável em qualquer medicamento, incluindo desinfetantes para as mãos, mesmo que esteja listado como ingrediente no rótulo”.

O aumento da procura de desinfetantes para as mãos por causa da pandemia de Covid-19 combinada com a escassez tem levado muitas empresas a usar álcoois pouco seguros, o que levou o organismo regulador norte-americano a lançar o alerta contra o uso de produtos produzidos pelos “fabricantes da lista”.

"A falha dos fabricantes está a colocar os consumidores em risco de envenenamento por metanol", sublinha o comunicado.