Covid-19. Turistas britânicos mantêm viagens para Portugal no outono

Turistas britânicos que visitam Portugal fora da época alta do verão mantêm as reservas para este ano, mas existe preocupação com as restrições de viagem relacionadas com a pandemia de Covid-19, adiantaram à Lusa operadores turísticos.

As agências de viagem que trabalham com grupos pequenos estão a acompanhar de perto as orientações do Governo britânico que, até agora, manteve Portugal como um destino de risco, ao qual desaconselha viagens não essenciais, mas o setor tem esperança que Portugal acabe por ser incluído na lista dos países isentos de quarentena na chegada ao Reino Unido, o que viabilizaria os seguros de viagem essenciais à sua atividade.

John Dixon, diretor da Prestige Holidays, disse à agência Lusa que a clientela, sobretudo idosa, aprecia sobretudo destinos tranquilos como a ilha da Madeira e tem flexibilidade, por isso pode cancelar mais perto da data da viagem.

Também Karl Watson, da Inntravel, uma agência que oferece pacotes com atividades como caminhadas ou passeios de bicicleta em várias partes do país, adiantou que mantém reservas em viagens previstas para setembro e outubro, mas não está a aceitar novas marcações.