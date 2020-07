Caso ​Maddie. Polícia alemã faz escavações junto a antiga casa de suspeito

Veja também:

A polícia alemã realizou esta terça-feira escavações num terreno, na zona de Hannover. A diligência está relacionada com o caso Madeleine McCann, a criança britânica desaparecida no Algarve, em 2007.



A informação está a ser avançada pelo jornal “Hannoversche Allgemeine Zeitung”.

As escavações decorreram num terreno perto de uma casa onde morou Christian Brueckner, um cidadão alemão de 43 anos apontado como suspeito do rapto de Maddie McCann, na Praia da Luz, e do desaparecimento de outras crianças noutros países.

As investigações foram acompanhadas por procuradores do Ministério Público alemão e pela polícia federal.