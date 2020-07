Andebol. Benfica e Belenenses já têm adversários na Europa

O Benfica vai defrontar os austríacos do Fivers, enquanto o Belenenses terá pela frente os eslovenos do RK Trimo Trebnje na primeira ronda de qualificação da EHF European League.

As duas equipas portuguesas jogam primeiro em casa e a segunda mão fora, com a eliminatória agendada provisoriamente para as datas de 29 de agosto e 5 de setembro. O Sporting entra na 2.ª pré-eliminatória.

Após duas rondas de qualificação, a fase de grupos contará em outubro com 24 equipas, 12 provenientes das rondas preliminares e 12 já qualificadas, e a competição terminará com a final em maio de 2021.

"A EHF European é uma nova competição, com clubes fortes desde a primeira ronda, mas penso que o sorteio foi favorável. Evitámos o PAUC Handball, que penso ser a equipa mais forte do pote 2", analisou João Pais, jogador do Benfica.

Em declarações à Federação Europeia de Andebol (EHF), o ponta português disse ainda que a competição é um dos objetivos do clube para a época 2020/21 e que o seu início permitirá também preparar o campeonato com "grande intensidade".