Varandas explica-se

As explicações de Frederico Varandas para a época falhada do Sporting são o principal destaque da imprensa desportiva desta terça-feira.

"Varandas presta contas", titula o "Record", que publica extensa entrevista com o presidente do Sporting. Varandas "assume responsabilidade total", e assume que não bastam jovens para ir à Liga dos Campeões e que a saída de Bruno Fernandes afetou a equipa. O líder leonino mostra-se, ainda, convicto de que encontrou "o treinador certo" em Rúben Amorim.

"A Bola" foca-se no Benfica e revela que "ninguém sai do país", durante as férias, devido à Covid-19.

O jornal "O Jogo" coloca a "I Liga à lupa" e explora todos os números das 34 jornadas mais longas de sempre do futebol português.