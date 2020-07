V. Guimarães volta a contratar na Alemanha

O alemão Jonas Carls assina contrato com o Vitória de Guimarães.

O defesa esquerdo, de 23 anos, é emprestado pelo Schalke 04 para a próxima época.

Os conquistadores ficam com opção de compra, de 80% dos direitos económicos, por 800 mil euros, no final da temporada 2020/21.

Formado no Bayer Leverkusen, Jonas Carls jogou no Nuremberga antes de ingressar no Schalke 04.

Na época que agora termina esteve cedido ao FC Viktoria Koln, clube onde fez 17 jogos e marcou dois golos.

O Vitória Guimarães já confirmou as contratações de Jung-Min Kim, Duarte Moreira, Bruno Amado, André Ramalho e Noah Jean Holm, todos jovens.