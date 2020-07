TAD suspende subidas. Olhanense não atira foguetes

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu as promoções na secretaria do Vizela e do Arouca à II Liga, após a conclusão antecipada do Campeonato de Portugal devido à pandemia da Covid-19. O Olhanense considera que "começa a fazer-se justiça", mas é "apenas um passo".

O presidente da SAD dos algarvios, Luís Torres, assinala em Bola Branca a primeira vitória no processo, mas lamenta que o caminho tenha chegado até este ponto.

"Tentámos evitar que esta situação chegasse às instâncias judiciais, mas não restou outra alternativa. E aí está a justiça dos tribunais e uma decisão em que acreditámos desde o primeiro minuto porque estamos conscientes da nossa razão. É uma vitória, mas é apenas um passo, é uma providência cautelar e não há aqui nenhuma decisão definitiva", referiu.

Luís Torres acredita, com esta decisão do TAD, que o Olhanense será colocado no lugar que merece.



"O TAD não aceita providências cautelares de ânimo leve e, portanto, entendeu que há aqui alguma coisa que não está bem. Não me lembro do TAD aceitar providéncias cautelares nos últimos anos. Assim sendo, acreditamos que vai ser feita justiça e o Olhanense vai ser colocado no lugar onde deve estar porque terminou a prova (Série D do Campeonato de Portugal) na primeira posição", concluiu.