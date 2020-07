TAD suspende subidas de Vizela e Arouca à II Liga

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu as promoções na secretaria do Vizela e do Arouca à II Liga, após a conclusão antecipada do Campeonato de Portugal devido à pandemia da Covid-19.

"O Tribunal Arbitral do Desporto decidiu na segunda-feira à noite decretar a providência cautelar de suspensão da eficácia da decisão de indicar para ascender à LigaPro, na época 2019/20, os clubes FC Vizela e FC Arouca", comunicou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A providência cautelar em causa fora interposta pela Olhanense, líder da Série D do Campeonato de Portugal, aquando da interrupção da prova. A FPF atribuíra a subida de divisão a Vizela e Arouca por serem as equipas com mais pontos das quatro séries do Campeonato de Portugal.

A ação principal permanece em avaliação no TAD, de acordo com a FPF, que "continua a defender o critério objetivo do mérito desportivo e as soluções que mais garantem a estabilidade" das competições.

Não obstante, a Federação compromete-se a analisar a decisão do TAD e a "ponderar sobre soluções a adotar, incluindo a de interpor recurso desta decisão para o tribunal administrativo competente".