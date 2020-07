Diogo Luís: "Turbulência passou do FC Porto para o Benfica"

Diogo Luís, antigo defesa do Benfica, considera que "a turbulência passou do FC Porto para o Benfica", após o ponto final no campeonato, fator que poderá ter peso no desfecho da final da Taça de Portugal.

O vencedor desta competição "muito querida" em Portugal, um título de que "Sérgio Conceição anda atrás há muito tempo", joga-se em Coimbra, no sábado, sem público, e sem que ninguém arrisque um resultado final. Em entrevista a Bola Branca, Diogo Luís refere que o lado sentimental pode marcar um jogo com fases distintas para os dois conjuntos.

O antigo jogador do Benfica afirma que nos encarnados se "fala muito no futuro e se descura o presente", e em termos coletivos "o FC porto é mais consistente e como equipa está mais organizado". Com este ponto de vista, sustenta que, embora nestes confrontos "tudo possa acontecer e seja jogo de tripla", a vantagem está do lado dos campeões nacionais.