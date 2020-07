Braga confirma contratação de Guilherme Schettine

O Sporting de Braga confirmou, esta terça-feira, a contratação de Guilherme Schettine, proveniente do Santa Clara.

A ida do ponta de lança brasileiro, de 24 anos, para o Braga já era conhecida, após confirmações do empresário e de Custódio Castro, ex-treinador dos arsenalistas. Contudo, só agora o clube tornou a transferência oficial. Após terminar contrato com o Santa Clara, Schettine assina com o Braga por cinco temporadas.

Formado no Atlético Paranaense e com passagens por Guaratinguetá, Portuguesa, Al Batin (Arábia Saudita), Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), Guilherme Schettine chegou a Portugal na época 2016/17 e fixou-se no Santa Clara, e na I Liga portuguesa, em 2018/19. O avançado tem 10 golos marcados em 33 jogos no principal escalão.