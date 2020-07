Braga confirma Carlos Carvalhal como novo treinador

O Sporting de Braga oficializou, esta terça-feira, que Carlos Carvalhal será o novo treinador da equipa principal, até ao final da época 2021/22. Confirma-se a notícia avançada pela Renascença em tempo oportuno.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o clube minhoto, que terminou a época como terceiro classificado, informa que "chegou a acordo" com Carlos Carvalhal para a celebração de contrato válido para as próximas duas temporadas.

Carlos Carvalhal, de 54 anos, rende Artur Jorge, que era treinador interino desde a saída de Custódio Castro, a 1 de julho. O técnico bracarense deixa o Rio Ave, que levou ao quinto lugar do campeonato e, consequentemente, à Liga Europa, para uma segunda etapa no Braga.

A primeira passagem de Carlos Carvalhal pelo Braga remonta à época 2006/07, em que o treinador durou apenas 13 jogos. Desde então, ganhou currículo em clubes como Sporting, Besiktas, Swansea e Rio Ave.

Esta época, apesar da troca frequente de treinadores (foram cinco, ao todo, se contarmos com Abel Ferreira), o Braga terminou o campeonato no terceiro lugar, que dá acesso direto à fase de grupos da Liga Europa.