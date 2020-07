José Gomes. Almeria “é um grande desafio”

O treinador José Gomes foi apresentado, esta terça-feira, pelo Almeria e deixou discurso ambicioso.

“Para mim é uma honra defender as cores do Almería. É um grande clube, tem jogadores com talento e é um grande desafio para mim. Temos pressão pelo que jogamos, mas a pressão faz-nos trabalhar para vencer. Se há algum jogador que não esteja a trabalhar a 100%, não merece estar nesta luta”, referiu José Gomes.

O Almería terminou a época no quarto lugar da segunda divisão espanhola e, por isso, tem acesso ao play-off de subida. Vai defrontar o Girona numa das meias-finais.

O técnico José Gomes estava no Marítimo e pagou a cláusula de rescisão para abraçar o projeto em Espanha. Substitui no cargo outro português: Mário Silva.