Avançado do Real Madrid testa positivo à Covid-19

O avançado do Real Madrid Mariano Díaz testou positivo à Covid-19.

Em comunicado no site oficial, o Real Madrid garante que o híspano-dominicano, de 26 anos, "encontra-se em perfeito estado de saúde".

Mariano já não treinou com os companheiros, esta terça-feira, e está em quarentena, na sua residência, sem contacto com o resto do plantel.

O jornal "Marca" explica que os jogadores do Real Madrid desfrutaram de uns dias de férias, após o final do campeonato. No regresso, o clube testou o plantel inteiro ao novo coronavírus e Mariano acusou positivo.



Mariano deverá falhar a segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, em Inglaterra. Resta saber se este caso no plantel do Real Madrid poderá afetar a realização do duelo.

O Manchester City venceu o jogo da primeira mão, ainda em fevereiro, por 1-2, no Santiago Bernabéu. O segundo "round" está agendado para o dia 7 de agosto, às 20h00, no Estádio Etihad, em Manchester.

A final a oito da Liga dos Campeões vai realizar-se em Lisboa, de 12 a 23 de agosto Real Madrid ou Manchester City defrontarão Juventus ou Lyon, nos quartos de final, a 15 de agosto, no Estádio de Alvalade.