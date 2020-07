Pandemia custou 3.774 milhões de euros ao Estado até junho

Até junho, a pandemia teve um impacto de 3.774 milhões de euros nos cofres do Estado.

Em causa está uma redução da receita em 2.420 milhões de euros e um aumento da despesa superior a 1350 milhões.

Os números são da Síntese da Execução Orçamental, divulgada na segunda-feira pela Direção-Geral do Orçamento.

O documento revela ainda que, em maio, o Ministério das Finanças libertou 10,2 milhões de euros da reserva orçamental, depois de ter descativado mais de 55 milhões até abril.

De acordo com o gabinete de João Leão, no primeiro semestre do ano, o défice das contas públicas agravou-se em 6.122 milhões de euros face ao período homólogo.