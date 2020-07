Novo Banco nega que venda de imóveis tenha prejudicado Fundo de Resolução

A venda terá ocorrido em 2018, no âmbito do projeto “Viriato”, e não é única. “Foi uma das várias operações realizadas pela banca portuguesa em 2018 e 2019, aproveitando as boas condições do mercado imobiliário", e foi “anunciada pelo banco em outubro de 2018”, tendo “os seus resultados sido anunciados ao mercado”, garante o comunicado do NB.



O Novo Banco lembra também que este foi um negócio auditado “no ano da sua realização” e teve, no que diz respeito aos imóveis, “o acordo expresso do Fundo de Resolução e consta das operações que serão revistas no âmbito da auditoria especial em conclusão".

A instituição garante, assim, que "esta operação não foi feita a preços de saldo, mas sim a preços de mercado” – o que terá sido debatido com a deputada Helena Roseta, que também é citada pelo “Público”, por ter considerado o negócio “uma pechincha” no último debate no Parlamento.

O Novo Banco assegura que a venda seguiu "os melhores padrões internacionais", atraiu "48 interessados, 16 pré-selecionados, sete propostas recebidas e duas propostas em licitação final".