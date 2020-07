Benfica. Veríssimo chama 27 jogadores para final da Taça, incluindo lesionados

O Benfica inicia um mini-estágio em Óbidos, a quatro dias da final da Taça de Portugal diante do FC Porto, viajando com 27 futebolistas, entre os quais os lesionados Taarabt e Grimaldo.

O médio marroquino tem uma entorse no tornozelo direito e não é certo que possa disputar a final em Coimbra, tendo falhado os últimos jogos na I Liga, e Grimaldo é baixa ‘duradoura’, devido a uma lesão ligamentar num joelho.

No grupo que permanecerá na zona oeste, o treinador Nélson Veríssimo, adjunto que substituiu Bruno Lage na reta final da I Liga e após os maus resultados, chamou também para o estágio o médio David Tavares.

O jogador é a única novidade, além de Grimaldo e Taarabt, numa lista que repete os 24 pré-convocados para o último jogo da I Liga, diante do Sporting, disputado no último sábado, com triunfo por 2-1 das águias.

A equipa encarnada permanecerá em Óbidos até sexta-feira à tarde, estando previstas sessões de treino diárias no Estádio do GD Peniche, a primeira das quais na quarta-feira a partir das 11h00.

Na sexta-feira, Nélson Veríssimo e um jogador estarão na conferência de imprensa de antevisão da Taça, no estádio em Peniche, a partir das 13h00, e de tarde a equipa viajará para Coimbra.

A final da Taça de Portugal opõe pela décima vez Benfica e FC Porto, com as águias a terem oito triunfos e os dragões um, no confronto entre ambos. No total, os encarnados acumulam 26 troféus e os azuis e brancos 16.

O jogo de sábado, no Estádio Cidade de Coimbra, tem início marcado para as 20h45.

Lista dos 27 jogadores em mini-estágio:

Guarda-redes: Vlachodimos, Svilar e Zlobin

Defesas: André Almeida, Tomás Tavares, João Ferreira, Rúben Dias, Jardel, Ferro, Nuno Tavares e Grimaldo

Médios: Weigl, Samaris, Florentino, Gabriel, Taarabt, David Tavares, Pizzi, Chiquinho, Zivkovic, Jota, Cervi e Rafa

Avançados: Gonçalo Ramos, Seferovic, Vinícius e Dyego Sousa