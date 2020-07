AC Milan volta à carga por Florentino

O AC Milan vai voltar a tentar contratar Florentino Luís ao Benfica, segundo avança o jornal italiano "La Gazzetta dello Sport", esta terça-feira.

De acordo com a referida publicação, embora a cláusula de rescisão de Florentino seja de 120 milhões de euros, o Benfica estaria disponível para receber propostas que rondem os 35 e os 40 milhões, com uma condição: teriam de contemplar um empréstimo por duas épocas, com cláusula de compra obrigatória no fim desse período.

Florentino tem sido associado de forma consistente ao Milan já desde o verão. No inverno, terá mesmo estado perto de rumar a Itália, nos moldes acima definidos. Durante a paragem das competições devido à Covid-19, a imprensa italiana chegou a dar eco de um negócio que envolveria uma troca com o médio brasileiro Lucas Paquetá.

Florentino, médio-defensivo de 20 anos, foi formado no Benfica e subiu à equipa principal na passada temporada, em que fez 14 jogos, a meias com a equipa B (21) e os sub-19 (5). Esta temporada, leva 18 encontros disputados, 15 deles a titular, e em 2020 tem apenas cinco jogos, ainda que tenha participado nos últimos três da equipa encarnada.