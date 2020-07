Ainda não viu o cometa NEOWISE? Saiba como o encontrar

Desde o início de julho que o cometa NEOWISE tem sido o tema de conversa entre os amantes de astronomia. Apesar de ter sido descoberto em março, pelo telescópio espacial WISE da NASA, e de poder ser observado desde essa altura com o auxílio de telescópios, este mês tornou-se possível avistá-lo a olho nu.

A 23 de julho, o objeto esteve no ponto mais próximo da Terra - ainda assim, a uma distância de cerca de 100 milhões de quilómetros.

Mas se já muitos conseguiram captar em imagem a beleza deste cometa, há quem tenha dificuldade em encontrá-lo. Por isso, esta segunda-feira, o astrofísico Rui Agostinho esteve nas Três da Manhã a explicar como conseguir uma imagem do NEOWISE.

“Já está nos limites da observação a olho nu. É melhor fazer uma fotografia ou ter uns binóculos, porque a área de entrada das lentes do binóculo é maior do que pupila humana e dá-lhe brilho para poder ser visto”, explicou o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa.

Ao anoitecer, a melhor ocasião a observação deste cometa ocorre pelas 22 horas na direção noroeste. No entanto, até ao fim do mês, o cometa estará visível cada vez mais alto no céu noturno - e também cada vez mais difícil de observar. Já não é possível observá-lo ao amanhecer, por se encontrar abaixo do horizonte.