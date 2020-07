​Rui Barreiro: "Época do Sporting foi má, próxima é decisiva para o clube"

O antigo conselheiro leonino Rui Barreiro diz que "não há adjetivos” para descrever a má temporada do Sporting e alerta que a próxima época vai ser decisiva para Frederico Varandas.



O Sporting concluiu a época no quarto lugar da Liga, sob o comando técnico de Rúben Amorim. Os leões ficaram atrás do FC Porto, Benfica e Sporting de Braga.

Rúben Amorim, de resto, contribuiu para a boa temporada dos minhotos, antes de ser convencido por Frederico Varandas a rumar a Alvalade. Nessa altura, com 11 jornadas por disputar, o Sporting estava no 4º lugar, a quatro pontos do Braga.

Ruben Amorim chegou a Alvalade no início de março, a equipa subiu de rendimento e chegou ao terceiro lugar, mas os últimos três jogos deitaram tudo a perder. Derrota no Dragão com o FC Porto, empate em Alvalade com o Vitória de Setúbal e nova derrota, a fechar a época, na Luz, diante do rival Benfica confirmaram aquilo que, na opinião do antigo conselheiro leonino, Rui Barreiro, é inquestionavelmente, uma má época.

"Não há adjetivos positivos para qualificar esta temporada. Ficar no quarto lugar é mau. Foram várias as vicissitudes, vários treinadores, contratações que não funcionaram, etc. É preciso perceber que o próximo ano é decisivo e tem de ser de viragem no clube. É urgente conquistar títulos e alcançar a Liga dos Campeões", diz o antigo conselheiro leonino em declarações a Bola Branca.