Claque Juventude Leonina exige demissão de Frederico Varandas

A claque Juventude Leonina recorreu ao Facebook para exigir a demissão de Frederico Varandas e restante direção do Sporting.

Esta segunda-feira, numa publicação intitulada “Demissão é o que se Exige”, a claque do Sporting assinalou que a época 2019/20 terminou "tal qual começou, com a história do Sporting a ser humilhada".

"O Sporting somou um recorde de 17 derrotas numa época, ultrapassando os dois registos mais negativos da longa e, felizmente, notável história do Sporting Clube de Portugal. Parabéns Varandas, estarás para sempre ligado ao pior de sempre", lê-se.

A Juventude Leonina assinala que "foram muitos, demasiados e embaraçosos os momentos concedidos pelos elementos" da direção do Sporting, sempre com um denominador comum: "A incompetência."

"Um 4º lugar atrás de um clube com intentos de grandeza (em 1930 já o Sporting tinha mais títulos que o Braga em toda a sua história), tendo ido contratar um treinador por uma quantia obscena que, espera-se um dia, venha a deter a qualificação necessária para se dirigir aos jogadores no decorrer de um jogo de futebol", critica a claque.