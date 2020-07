Bruno Fernandes rende mais 10 milhões ao Sporting

O Sporting vai receber mais 10 milhões de euros do Manchester United por Bruno Fernandes, devido à concretização de objetivos estipulados no acordo de transferência do internacional português para Inglaterra.

A transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United fez-se por 55 milhões de euros fixos, mais 25 milhões mediante objetivos. Cinco milhões dependiam da realização de 20 jogos oficiais ao serviço do clube inglês, marca que o médio alcançou este domingo, frente ao Leicester City, em que marcou um golo. O apuramento do United para a Liga dos Campeões, obtido no mesmo jogo, desbloqueou outros cinco milhões.

Tudo somado, dá mais dez milhões que Bruno Fernandes rende aos cofres do Sporting, pela transferência concretizada no final de janeiro da presente temporada. No total, o negócio já vai em 65 milhões de euros.

Esta época, Bruno Fernandes marcou 15 golos e fez 14 assistências em 28 jogos pelo Sporting, na primeira metade, e apontou 10 golos e assistiu para outros oito em 20 jogos pelo Manchester United, na segunda.

O internacional português, de 25 anos, despediu-se de Alvalade, ao fim de duas épocas e meia, com 63 golos e 52 assistências em 137 jogos.