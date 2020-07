Os mais velhos "não são para deitar fora"

Na Nota "A Pandemia e os Mais Velhos", divulgada esta segunda-feira, a Comissão Nacional Justiça e Paz (CNJP) assume que não pode, no atual contexto, “deixar de chamar a atenção” para a forma como a “sociedade utilitarista” em que vivemos está a tratar as pessoas idosas, ao promover a “cultura do descarte”, a que o Papa Francisco tantas vezes se tem referido.

Lembrando que os mais velhos são “as principais vítimas da Covid-19”, a CNJP diz que a pandemia agravou a situação dos que estão “confinados em lares, impedidos, face aos riscos de contaminação, de receber visitas dos seus familiares”, e que agora estão “ainda mais sós”. Mas também alterou a vida de todos os outros que “subitamente, quase que em sobressalto, passaram a fazer parte desta enorme categoria sanitária/sociológica de grupo de risco”, e que ficaram “subitamente bloqueados, pelo dever de proteção, neste gigantesco bloco catalogado de quase intocáveis”.

“Estes tempos alertam-nos para o facto de termos de refletir seriamente sobre as condições de vida e de participação dos mais velhos. Sobre o que é ser mais velho”, lê-se na Nota, que sublinha que os idosos “não são para deitar fora, porque já não são úteis na denominada vida ativa”.