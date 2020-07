Parlamento reduz para metade tempo de aprovação de leis

O Parlamento português reduziu para metade, em três anos, o tempo para aprovar uma lei, segundo o relatório de atividades parlamentares da 1.ª sessão legislativa, apresentado esta segunda-feira.

Se no ano parlamentar de 2017/2018 os deputados demoraram 129 dias para aprovar uma proposta de lei do Governo, nesta sessão fizeram-no em 49 dias, segundo um gráfico publicado no relatório.

Já quanto aos projetos de lei, dos grupos parlamentares, há três anos o Parlamento levava 111 dias até aprová-los e este ano demorou 57 dias.

De abril a junho, a atividade legislativa esteve centrada quase em exclusivo na resposta à pandemia de covid-19, que quase paralisou o país e a Europa.

Desde 25 de outubro a 24 de julho, entraram na Assembleia da República 530 iniciativas legislativas (478 dos partidos e 52 do Governo e dos parlamentos regionais dos Açores e da Madeira), tendo sido aprovadas 98 em votação final global.

Destas 98 propostas, 33 chegaram a lei, promulgadas pelo Presidente da República.

Uma lei aprovada na assembleia pode resultar, por exemplo, de dois ou mais projetos apresentados por várias bancadas parlamentares.