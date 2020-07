Prisão preventiva para homem que matou o ator Bruno Candé Marques

O autor da morte do ator Bruno Candé Marques vai ficar a aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva. A decisão foi conhecida esta segunda-feira ao início da tarde.

O juízo de instrução do Tribunal de Loures ouviu o homem de 80 anos, ao final da manhã, e decidiu aplicar a medida de coação mais grave.

Ao que a Renascença apurou, o arguido não quis prestar declarações perante o juiz.

O crime aconteceu no passado sábado, na avenida principal de Moscavide, altura em que o ator foi baleado por um homem com cerca de 80 anos, que foi detido no local.