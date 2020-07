Património do Estado. Jaime Andrez é o novo presidente da Parpública

Jaime Andrez é o novo presidente do Conselho de Administração da Parpública, substituindo Miguel Cruz no cargo, comunicou esta segunda-feira a empresa gestora das participações públicas à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A empresa que gere o património imobiliário e mobiliário do Estado informa que se tratou de uma "deliberação social unânime".

Segundo o comunicado, João Pinhão e Ana Limão são os vogais executivos para o próximo biénio, enquanto Fernando Rocha Andrade, Maria João Araújo e José Rodrigues são os vogais não executivos.

Jaime Andrez, ex-presidente do Compete 2020, sucede a Miguel Cruz, que assumiu a secretaria de Estado do Tesouro do novo ministro das Finanças, João Leão.

Criada em 2000, a Parpública é uma sociedade de capitais exclusivamente públicos, que tem por missão constituir um instrumento do Estado para a gestão de ativos mobiliários e imobiliários, segundo informação disponibilizada no 'site' da empresa.