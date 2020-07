Imagens de satélite da NASA mostram incêndio de Oleiros visto do espaço

As imagens de satélite da NASA (a agência espacial norte-americana) mostram a dimensão do incêndio que começou no sábado no concelho de Oleiros e se propagou aos vizinhos Proneça-a-Nova e Sertã.

O fogo foi dado como dominado nesta segunda-feira de manhã, pelas 8h00. As previsões apontam para mais de seis mil hectares de área ardida.

Apesar de dominado, o fogo ainda merece cuidados, até para evitar reacendimentos. "É natural que haja algumas reativações ao longo das próximas horas", alertou nesta manhã o comandante operacional do Agrupamento Distrital de Centro-Sul. Luís Belo Costa.

No domingo, o ministro da Administração Interna avisava que este incêndio poderia só ser dado como extinto na terça ou quarta-feira desta semana.