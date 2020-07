Homem que matou Bruno Candé Marques conhece medidas de coação esta segunda-feira

O homem detido em flagrante pelo assassinato do ator Bruno Candé Marques vai ser ouvido esta segunda-feira no Tribunal de Loures, para ficar a conhecer as medidas de coação.

Contactado pela Renascença, o tribunal indica que a medida de coação deverá ser conhecida ao início da tarde desta segunda-feira.

O homem de 80 anos foi ouvido pela Polícia Judiciária e negou que o crime tenha tido motivações racistas. Alegou que tudo se deveu a desavenças devido a um incidente com a cadela do autor.

A família exige "justiça célere e rigorosa" perante um crime que considerou "premeditado e racista" e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, fala num "um crime horrível, um assassinato violento, racista".