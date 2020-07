Governo admite levantar estado de calamidade na região de Lisboa

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, admite levantar o estado de calamidade em 19 freguesias da região de Lisboa e passar para situação de contingência, que atualmente se aplica à restante Área Metropolitana.

Eduardo Cabrita falava esta segunda-feira aos jornalistas no final de uma reunião de acompanhamento da estratégia de prevenção e controlo na Área Metropolitana de Lisboa (AML).

"Neste momento, estes cinco municípios têm indicadores que não os afastam significativamente dos restantes da Área Metropolitana. Por isso, admitimos que sejam todos eles colocados em situação de contingência, mas não significa nenhum abrandamento da atividade. A nossa resposta foi adequada", afirmou o ministro da Administração Interna.



O governante sublinha que as taxas de contágio nos cinco municípios com freguesias em estado de calamidade variam entre 0,7 e 0,8. Esta segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha afirmado que a Covid-19 continuava em tendência decrescente em Lisboa.

Os concelhos em causa são Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa.

"Não podemos baixar a guarda relativamente a esta atuação muito intensa e coordenada", declara.

“Queremos garantir um agosto com saúde e segurança, que nos permite projetar o regresso da atividade, sobretudo a reabertura do ano letivo com toda a segurança em setembro”, salienta Eduardo Cabrita.