Dois terços dos 119 surtos ativos em Lisboa e Vale do Tejo estão na Área Metropolitana

Relativamente a Loures, os valores estão “claramente abaixo dos verificados no início da adoção de medidas”, enquanto a freguesia de Santa Clara, a única em situação de calamidade no concelho de Lisboa, está num “nível muito próximo do número de casos registados noutras freguesias da cidade, acrescentou.

“São estes resultados que queremos consolidar, este esforço vai ser mantido plenamente durante o mês de agosto, o que estamos a trabalhar ativamente é pela consolidação dos bons resultados”, salientou.



A generalidade de Portugal continental entrou no dia 1 de julho em situação de alerta devido à pandemia de Covid-19, com exceção da Área Metropolitana, que passou para o estado de contingência.

Nesta zona, que é constituída por 18 municípios, 19 freguesias de cinco concelhos – Loures, Amadora, Odivelas, Lisboa e Sintra – permaneceram em estado de calamidade.

Estes três níveis, que correspondem a diferentes restrições ao desconfinamento, estão em vigor até às 23h59 de 31 de julho.

As 19 freguesias que estão em estado de calamidade são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).