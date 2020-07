Covid-19: Governo admite levantar estado de calamidade na região de Lisboa

O governante refere que o levantamento do estado de calamidade "não significa nenhum abrandamento da atividade", porque as equipas de vigilância multidisciplinares vão continuar o seu trabalho no terreno junto da população.

“Queremos garantir um agosto com saúde e segurança, que nos permite projetar o regresso da atividade, sobretudo a reabertura do ano letivo com toda a segurança em setembro”, salienta Eduardo Cabrita.

O governante sublinha que as taxas de contágio nos cinco municípios com freguesias em estado de calamidade variam entre 0,7 e 0,8. Esta segunda-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, já tinha afirmado que a Covid-19 continuava em tendência decrescente em Lisboa .

O ministro da Administração Interna adiantou que, de qualquer forma, irão manter-se as restrições que neste momento são aplicadas na Área Metropolitana de Lisboa, como o encerramento generalizado dos estabelecimentos comerciais às 20h00 - à exceção dos supermercados, que podem funcionar até às 22h00, e espaços como farmácias -, e a manutenção da proibição do consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

A generalidade de Portugal continental entrou no dia 1 de julho em situação de alerta devido à pandemia de covid-19, com exceção da AML, que passou para o estado de contingência.

Nesta zona, que é constituída por 18 municípios, 19 freguesias de cinco concelhos - Loures, Amadora, Odivelas, Lisboa e Sintra - permaneceram em estado de calamidade.

As 19 freguesias que estão em estado de calamidade são: Santa Clara (Lisboa), as quatro freguesias do município de Odivelas (Odivelas e as uniões de freguesias de Pontinha e Famões, Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto, e Ramada e Caneças), as seis freguesias do concelho da Amadora (Alfragide, Águas Livres, Encosta do Sol, Mina de Água, Venteira e União de Freguesias de Falagueira e Venda Nova), seis freguesias de Sintra (uniões de freguesias de Queluz e Belas, Massamá e Monte Abraão, Cacém e São Marcos, Agualva e Mira Sintra, Algueirão-Mem Martins e a freguesia de Rio de Mouro) e duas freguesias de Loures (uniões de freguesias de Sacavém e Prior Velho, e de Camarate, Unhos e Apelação).

Portugal regista 1.719 mortes (mais duas que no domingo) e 50.299 casos (mais 135, um aumento de 0,3%) confirmados de infeção com Covid-19, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Este é o segundo melhor dia, em termos do número de novos casos, desde 11 de maio. Contudo, a tendência de decréscimo à segunda-feira não é recente e pode ser explicada pela redução no número de testes realizados durante o fim de semana. Apenas um em cada quatro laboratórios referenciados pela DGS fazem testes de Covid-19 ao domingo.

