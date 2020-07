Porque estão a morrer centenas de elefantes no Botsuana?

No início de julho, autoridades e organizações não-governamentais do Botsuana anunciaram a morte de centenas de elefantes na região turística do Delta do Okavango durante os últimos meses, suspeitando de uma doença misteriosa.

A investigação continua, com a ajuda de laboratórios na África do Sul, Zimbabué, Grã-Bretanha e Estados Unidos, e entre as possíveis causas avaliadas pelas autoridades estão o surgimento de um novo vírus e o envenenamento.

Apesar de o executivo do Botsuana ainda desconhecer o que causou a morte destes animais, as autoridades já descartaram a caça furtiva e o antraz.

As autoridades do Botsuana estão a equacionar a hipótese de a morte de centenas de elefantes nas últimas semanas ter sido provocada por um novo vírus ou veneno, anunciou o Governo.

Na altura, o diretor de parques nacionais e vida selvagem do Botsuana, Cyril Taolo, confirmou a morte de pelo menos 275 elefantes, enquanto um relatório da organização não-governamental Elefantes Sem Fronteiras (EWB) apontava para a morte de 356 elefantes naquela região.

Embora não tenha havido qualquer indicação de carcaças frescas ou sinais de que a mortalidade se tenha espalhado para além da área inicial, a equipa distrital que se encontra no terreno vai continuar a monitorizar a situação, a remover o marfim das carcaças e a levá-lo para custódia segura, bem como a destruir as carcaças que se encontram perto das aldeias e das povoações humanas, segundo o secretário permanente em exercício do Ministério do Ambiente, Conservação dos Recursos Naturais e Turismo, Oduetse Koboto.

Os resultados das investigações deverão ser conhecidos esta semana.

O Laboratório Nacional Veterinário do Botsuana não conseguiu ainda estabelecer as causas de morte dos animais, após examinar 281 carcaças de elefantes encontradas na popular zona do Delta do Okavango, no norte do país.

“É um dos maiores desastres com impacto nos elefantes deste século e logo num dos principais destinos turísticos de África”, disse o diretor do grupo de conservação National Park Rescue, Mark Hiley.

Localizado entre a Zâmbia, Namíbia e África do Sul, o Botsuana alberga cerca de 130.000 elefantes em liberdade, um terço da sua população africana conhecida.

Mais hipóteses em análise

Há cerca de duas semanas, a National Geographic avançou com algumas hipóteses para a morte dos elefantes.

Lembrando que o Botsuana, “com cerca de 130.000 elefantes de savana, é uma das últimas fortalezas da espécie em África e onde a caça furtiva de marfim tem sido responsável por reduzir seu número”, o organismo lançou as seguintes considerações:

Fome ou desidratação

“Muito improvável”, dado que “as mortes começaram quando os poços de água ainda estavam cheios de água da chuva e a área em que vivem tem uma abundância de bosques”, refere Erik Verreynne, veterinário e consultor de vida selvagem no Botsuana.

Toxinas na água

As cianobactérias – algas verde-azuladas – podem ser mortais e muitos dos elefantes foram encontrados perto de poços de água ou lagoas. Mas os elefantes não costumam beber das bordas, onde as cianobactérias tendem a acumular-se. A única maneira de confirmar ou excluir as cianobactérias é testar as águas.

Antrax

A morte súbita de elefantes após mostrar sintomas neurológicos – como andar em círculos, conforme relatado por testemunhas oculares – sugere que o envenenamento por antrax é uma possibilidade provável. A bactéria que causa esta doença infecciosa ocorre naturalmente no solo e é conhecida por afetar animais domésticos e selvagens em todo o mundo.

O veterinário sul-africano Michael Kock, que trabalhou nos casos de antrax de elefantes nesta região para o governo do Botswana na década de 1990, diz que os cientistas precisariam coletar amostras de sangue dos animais idealmente poucas horas depois de morrerem. Sob o microscópio, os micróbios de antraz têm uma forma distinta, diz Kock, mas quando um corpo começa a decair, outras bactérias invadem, o que torna a identificação extremamente desafiadora.

Se a culpa for do antrax, será um problema difícil de solucionar e é necessário queimar as carcaças o mais rápido possível (o que implica toneladas de madeira).

Dado que as mortes têm ocorrido em uma região tão remota, com poucas estradas, chegar a todas as carcaças seria outro desafio.

Quanto à vacina existente, é pouco realista administra-la a 18.000 elefantes, diz Kock.

Envenenamento

As pessoas que vivem perto de elefantes por vezes envenenam-nos em retaliação por comerem as colheitas? Tipicamente, usam cianeto, que permanece nas carcaças por muito tempo após a morte. Mas não há evidências de que os animais que comem os corpos dos elefantes mortos – hienas, chacais, abutres – também estejam a morrer.

Outros venenos, como o fluoroacetato de sódio, que às vezes é usado como pesticida e se decompõe mais rapidamente, já podem ser suspeitos. Para verificar essa hipótese, os cientistas precisariam de examinar o fígado das vítimas.