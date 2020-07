Guerra ao vírus. Estudo aponta 21 medicamentos para a Covid-19

“Criámos o perfil de uma biblioteca de medicamentos conhecidos, abrangendo aproximadamente 12.000 pequenas moléculas em estágio clínico ou aprovadas pela FDA” [Food and Drug Administration, responsável pela aprovação de medicamentos nos EUA], revelam os cientistas na revista “Nature” .

É uma das maiores coleções de fármacos conhecidos do mundo pela sua capacidade de bloquear a replicação do novo coronavírus.

Um estudo realizado pelo Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute, já publicado na revista “Nature”, indica que existem 21 medicamentos capazes de inibir a replicação do novo coronavírus.





Os cientistas, alguns de origem indiana, encontraram ainda 100 moléculas com atividade antiviral confirmada em testes de laboratório.

O avanço pode levar ao desenvolvimento de novas combinações terapêuticas contra a doença. Quatro dos compostos podem, por exemplo, funcionar em combinação com o remdesivir, um tratamento padrão atual para a Covid-19.

“O remdesivir provou ser bem-sucedido em reduzir o tempo de recuperação de pacientes no hospital, mas o medicamento não funciona para todos que o recebem”, sublinha Chanda, diretor do Programa de Imunidade e Patogénese da Sanford Burnham Prebys e autor sénior do estudo.

“Como as taxas de infeção continuam a aumentar nos Estados Unidos e no mundo, permanece a urgência de encontrar medicamentos acessíveis, eficazes e prontamente disponíveis que possam complementar o uso de remdesivir, bem como medicamentos que possam ser administrados profilaticamente ou ao primeiro sinal de infeção ambulatória”, acrescenta.