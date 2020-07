Conselheiro de Trump está infetado com Covid-19

Robert O'Brien, o conselheiro de segurança nacional do Presidente norte-americano, Donald Trump, está infetado com Covid-19, confirmou esta segunda-feira a Casa Branca em resposta a uma notícia da Bloomberg.

Em comunicado, a Casa Branca diz que O'Brien -- de acordo com a CBS News, o mais alto funcionário da administração Trump a ter contraído a doença -- apresenta "sintomas ligeiros e está em quarentena e a trabalhar a partir de um local seguro".

"O trabalho do Conselho de Segurança Nacional continua sem interrupções", refere a presidência, garantindo que nem Trump nem o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, correm o risco de contrair Covid-19.

Para já, não é ainda claro como é que O'Brien foi infetado. Há duas semanas, o conselheiro de Trump deslocou-se com o vice-conselheiro Matthew Pottinger a Paris, para encontros com homólogos de França, Alemanha, Itália e Reino Unido, bem como com outros representantes europeus.

Durante a visita, O'Brien também participou nas cerimónias do Dia da Bastilha, feriado nacional em França, que este ano se celebrou com festejos oficiais limitados e sem o tradicional desfile militar.