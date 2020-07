China fecha consulado dos EUA em Chengdu

Foi encerrado, nesta manhã de segunda-feira, o consulado norte-americano na cidade de Chengdu (no sudoeste do país). Acabou o prazo de 72 horas dado pela China para que a equipa diplomática deixasse o local.

A decisão é uma retaliação à ordem dos Estados Unidos para fechar o consulado chinês em Houston, no Texas.

O Ministério das Relações Exteriores da China disse que funcionários chineses entraram no prédio após o prazo e "assumiram o controlo". No exterior, foi reforçada a segurança.

Antes do fim do prazo, os funcionários foram vistos a sair do prédio. A bandeira dos EUA foi baixada e a placa que identifica o local retirada.

Quando o consulado fechou, vários moradores locais juntaram-se no lado de fora do edifício com bandeiras chinesas e a tirar fotrografias.