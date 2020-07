Trio despede-se do Santa Clara

Zé Manuel, Mamadu Candé e César não vão continuar no Santa Clara na próxima época. Os três jogadores estavam em final de contrato e não vão renovar vínculo para a próxima época.

Zé Manuel, de 29 anos, cumpriu duas épocas no Santa Clara, depois de se desvincular do FC Porto. Esta temporada, foi o terceiro melhor marcador do clube, com cinco tentos certeiros. No total, apontou 13 em 61 jogos pelo clube.

O defesa-central César deixa também o clube depois de duas temporadas. O brasileiro, de 27 anos, que conta com passagem pelo Benfica no currículo, perdeu espaço esta época após a chegada de João Afonso, que fez dupla com Fábio Cardoso durante grande parte da temporada. Ainda assim, César somou 19 partidas e um golo apontado.

Mamadu Candé, lateral-esquerdo de 28 anos, completa o trio de jogadores que deixam o clube açoriano.

Os jogadores já se despediram dos colegas de equipa. O Santa Clara alcançou, esta época, uma inédita terceira época consecutiva na I Liga e a melhor classificação e pontuação de sempre, no nono lugar com 43 pontos somados.

João Henriques, treinador da equipa nas últimas duas épocas, também não vai continuar no clube.