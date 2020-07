Taça de Portugal. A "maldição" de Sérgio e a "salvação da época" do Benfica

Ljubinko Drulovic considera que a final da Taça de Portugal "pode quebrar a maldição" de Sérgio Conceição, que perdeu as duas finais que disputou como treinador, ou "a salvação da época" para o Benfica.

O antigo médio sérvio venceu a Taça de Portugal por quatro vezes, todas ao serviço do FC Porto, que representou durante sete épocas e meia. Drulovic também passou, durante duas temporadas, pelo Benfica. Os dois clubes encontram-se em Coimbra, no sábado, para discutirem o último troféu da época nacional.

em declarações a Bola Branca, Drulovic sublinha que Sérgio Conceição tem aqui a "terceira oportunidade e está muito motivado". O antigo colega de equipa faz votos para que Sérgio alcance um troféu que lhe falta como treiandor, em Portugal, e que "seria muito importante", até porque a vitória na final da Taça de Portugal iria traduzir-se na conquista da "dobradinha" do FC Porto, o que seria "um resultado fantástico".



Para o Benfica, a conquista da prova rainha do futebol português serviria para "salvar a época". É, por isso, um jogo "mais importante" para a equipa comandada por Nélson Veríssimo, pois o FC Porto é campeão e "está mais tranquilo", além de ter "uma ligeira vantagem".

Drulovic desvaloriza as possíveis ausências nas duas equipas e aponta o fator motivacional para um jogo que "é pena" que tenha as bancadas vazias. O sérvio lamenta que a Taça de Portugal seja disputada fora do Jamor e sem público, porque "quem perde é o futebol".

A final da Taça de Portugal, entre FC Porto e Benfica, está agendada para sábado, às 20h15, em Coimbra. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.