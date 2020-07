Rui Águas felicita FC Porto pelo título e pede mais minutos para Vinícius no Benfica

A cinco dias da final da Taça de Portugal, Rui Águas, antigo ponta de lança dos dois emblemas, considera que o jogo pode ser importante para lançar a próxima época.

Na presente, a taça é uma competição secundária para duas equipas que lutaram pelo título. O FC Porto foi campeão e o jogo de sábado pode assumir uma importância acrescida para o Benfica, não num contexto de salvação da época mas de lançamento da próxima.

"Seria uma conquista importante e contra o maior rival, mas o campeonato é o que mais vale para os clubes portugueses. A Taça vem a seguir e, perante a disputa acesa entre Benfica e FC Porto, é algo que pode marcar o futuro imediato. Há jogos que valem mais do que uma vitória e este pode ser o importante para o futuro", referiu em declarações a Bola Branca.

A final da Taça é sábado às 20h45, em Coimbra. FC Porto-Benfica é o jogo que vai encerrar a longa temporada 2019/2020.

Vinícius avançado para o presente e futuro

A Liga terminou neste fim-de-semana com três jogadores empatados com o mesmo número de golos: Carlos Vinícius e Pizzi, do Benfica, e Taremi, do Rio Ave, futebolistas que marcaram 18 golos na competição. O troféu de melhor marcador é conquistado por Carlos Vinícius por ter sido o jogador com menos tempo de utilização. Vinícius jogou 1784 minutos. Menus 569 minutos que Taremi e menos 1042 minutos do que Pizzi.

Rui Águas, Bola de Prata pelo Benfica em 1991, elogia o aproveitamento de Carlos Vinícius e o sentido de oportunidade do brasileiro.

"É um avançado com boas qualidades, não é um talento extraordinário tecnicamente mas aparece na hora certa, finaliza bem, tem personalidade e joga com alegria. Ainda é jovem e está num clube grande, difícil, exigente e com forte concorrência. Este rendimento deixa perceber que está ali alguém em quem se deve apostar mais", considerou sobre Carlos Vinícius, avançado brasileiro de 25 anos chegou a Portugal há 3 anos para representar o Real Sport Clube, de Massamá.

A justiça do título portista e o regresso de JJ ao Benfica

Terminada a Primeira Liga, Rui Águas, em jeito de balanço, fala de um campeão FC Porto que merece ser felicitado e que teve o mérito de aproveitar a quebra de rendimento do Benfica.

Sobre a nova época do Benfica, Rui Águas elogia a qualidade de Jorge jesus como treinador e respeita a opção do regresso ao Benfica depois de, em 2015, ter trocado o emblema encarnado pelo Sporting. Rui Águas lembra que enquanto jogador também teve uma mudança polémica quando ingressou no Porto em 88 voltando depois para o Benfica em 90.

"Já lá vão muitos anos mas também fiz uma mudança polémica na minha carreira. Muita gente não gostou mas foi o que eu achei melhor. Portanto, respeito a opção do Benfica fazer regressar um treinador que é, comprovadamente, bom e respeito a vontade de Jorge Jesus de voltar ao seu país. Os resultados vão encarregar-se de amainar as coisas, ou não, logo se verá".

No Brasil, o Santos joga domingo os quartos-de-final do estadual de São Paulo. A tarefa da equipa de Jesualdo está dificultada por limitações de plantel. E, no Brasil, o futebol continua fortemente afetado pelo cenário da pandemia, como refere o adjunto de Jesualdo Ferreira, Rui Águas.

"A situação da pandemia aqui não é, ainda, estável. Bem diferente de Portugal, onde percebo que as coisas estão a melhorar. Mas temos mantido os cuidados necessários e vamos indo. Em termos desportivos, vamos jogar no domingo, os quartos-de-final do estadual, uma competição que tem forte tradição no Brasil e uma prova que gostaríamos de conquistar. Temos algumas debilidades no plantel que estamos a tentar ultrapassar com trabalho e competência", concluiu.