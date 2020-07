Rio Ave. Negociações com novo treinador em marcha

O presidente do Rio Ave garante que o clube já tem o perfil de treinador que pretende para suceder a Carlos Carvalhal, confessando que estão em marchas negociações para resolver o assunto.

"O perfil está desenhado e temos os nossos critérios, sendo obrigatório que o novo treinador se enquadre na mentalidade e na cultura do clube e que aposte num futebol positivo e atrativo. Já temos o plano A, B e C em cima da mesa e estamos nas negociações finais para o escolher o mais rápido possível", disse António Silva Campos à agência Lusa.

O dirigente, que viu a equipa garantir, na última jornada do campeonato, a qualificação para as competições europeias da próxima época, assumiu que queria ter renovado com Carlos Carvalhal, mas, não sendo possível, acredita que o técnico vai parar a um "grande clube", embora não sabendo se o destino é o Flamengo, do Brasil.

"Consta-se que há contactos. Mas isso é pessoal, não devo comentar, até porque não estou dentro do assunto, não sei se é verdade ou não. Acho que ele poderá treinar em Portugal, mas o seu futuro passará sempre por um grande clube, porque tem qualidade experiência para isso", analisou Silva Campos.

Também de saída do Rio Ave estará o goleador da equipa, o iraniano Taremi, que apontou 21 golos esta época em todas as competições, com o presidente do emblema vila-condense a confirmar que já tem propostas do estrangeiro e de Portugal pelo atleta.

"Há clubes grandes interessados nele, mas tenho de defender os interesses do Rio Ave e estou a aguardar mais uma proposta [do estrangeiro]. Vai sair pela melhor oferta com a certeza de que será para um grande clube. Estou a lutar para fazer uma boa venda e penso que é um jogador que justifica bem um investimento", disse António Silva Campos.

O presidente do Rio Ave assumiu que, para manter as contas do clube equilibradas, terá de negociar "dois ou três ativos do plantel", confessando que também o avançado Nuno Santos "dificilmente continuará no Rio Ave, porque já há propostas pelo jogador".

"A venda de ativos é muito importante para o orçamento do Rio Ave. Mas gostava de vender dois ou, no máximo, três jogadores, até porque temos a Liga Europa na próxima época. Há vários jogadores nossos a serem cobiçados, mas só sairá alguém do plantel por um valor que considere justo", vincou António Silva Campos.

O presidente do clube vilacondense classificou de "histórica" a época que agora terminou, não só pela conquista da melhor pontuação de sempre do Rio Ave no campeonato (55 pontos) mas também pela quarta classificação para as provas da UEFA.

"Ter o recorde de pontos, mas não conseguir a ida à Liga Europa teria sabor agridoce. Reconheço que esteve perto de acontecer, mas tivemos aquela pontinha de sorte. O Famalicão fez uma grande época, mas também entendo que fomos mais regulares", disse o dirigente.

Segundo António Silva Campos, o grande desafio do clube é manter, na próxima época, o nível apresentado na temporada que agora findou, lembrando que no futebol "as pessoas têm memória curta e é muito fácil passar de bestial a besta".

O Rio Ave terminou este campeonato com 55 pontos, uma cifra inédita no histórico de participações do clube na Liga, terminando no quinto lugar, que lhe dá direito a disputar a segunda pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.