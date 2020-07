Portimonense SAD conta com Paulo Sérgio para lutar pelo regresso à I Liga

O presidente da SAD do Portimonense, Theodoro Fonseca, conta com Paulo Sérgio para a próxima época, para tentar o regresso à I Liga.

Após a vitória (2-0) do Portimonense sobre o Aves, que não evitou a descida à II Liga, o treinador, de 52 anos, que já treinou clubes como Sporting e Vitória de Guimarães, mostrou-se disponível para dialogar, na perspetiva de continuar em Portimão. Na resposta, em declarações a Bola Branca, Theodoro Fonseca confessa-se surpreendido pela disponibilidade manifestada por Paulo Sérgio, no entanto, não hesita em desejar que as negociações com o técnico cheguem a bom porto:

"O nosso projeto é sempre ambicioso. Eu gostei muito das declarações do Paulo Sérgio, até nos surpreenderam pela qualidade. Pela pessoa que é, temos muita vontade que fique. Claro que uma II Liga para o Paulo Sérgio não tem tanta valia, reconhecemos isso, como também temos jogadores que para a II Liga é uma pena, mas que quero que permaneçam. Tivemos uma conversa logo após o jogo e o intuito era que todos ficassem."

O presidente da SAD do Portimonense frisa que o clube é "uma família", em que "quando cai um caem todos e quando sobe um sobem todos".

"O pensamento é de levantar a cabeça, erguer e seguir a continuar pelo nosso objetivo maior, que é voltar à I Liga", sublinha Thodoro Fonseca.