Festa da manutenção e corrida à Taça

Os jornais desportivos desta segunda-feira focam-se todos em temas diferentes.

"A Bola" faz manchete com a permanência de Vitória de Setúbal e Tondela e a descida do Portimonense à II Liga: "A festa da sobrevivência". Caiu o pano na Liga e as ruas de Setúbal encheram-se de adeptos.

O "Record" dá destaque à única boa notícia do Sporting nos últimos dias: "Bruno [Fernandes] rende mais 3 milhões".

"O Jogo" vira atenções para o FC Porto: "Luis Díaz corre para a Taça". Lesão não é grave e o extremo colombiano deverá poder defrontar o Benfica, em Coimbra.