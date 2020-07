Daniel Ramos perto de regressar ao Santa Clara

Daniel Ramos deverá assumir o comando técnico do Santa Clara, depois de ter deixado o Boavista.

O clube açoriano já trabalha no sucessor de João Henriques, cuja saída do comando técnico foi anunciada após a última jornada do campeonato. Apesar de ainda não ser dossier fechado, Daniel Ramos é o principal candidato para assumir o comando técnico do clube e poderá ser anunciado nos próximos dias.

O treinador, de 49 anos, já representou o Santa Clara na temporada 2016/17, com um grande início de época na II Liga que lhe valeu o salto para o Marítimo, depois de sete vitórias em oito jogos nos Açores.

Na Madeira, terminou a temporada em sexto lugar no Marítimo, classificação que valeu a qualificação europeia.

Desde então, representou também o Chaves, Rio Ave e Boavista, clube que assumiu em dezembro e salvou da despromoção, terminando a época no 12.° posto da tabela.

O Santa Clara prepara uma histórica terceira época consecutiva na I Liga, depois de bater o recorde de classificação e pontos, com o novo lugar e 43 pontos somados.