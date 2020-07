Carlos Carvalhal perto do Sp. Braga

"O bom filho a casa torna". Bola Branca apurou que, neste momento, Carlos Carvalhal é o nome que está na linha da frente para assumir o comando técnico do Sporting de Braga.

O treinador, que estava na lista do Flamengo e terá mesmo negado uma proposta do campeão brasileiro, tinha planos para regressar ao futebol inglês, onde antes do regresso a Portugal, tinha trabalhado no Sheffield e no Swansea.

Contudo, o interesse dos arsenalistas pesa emocionalmente no treinador que é natural de Braga, reside na capital minhota, formou-se como jogador no clube, jogando como sénior seis épocas e onde regressou em 2006-2007 como treinador.

A dimensão atual do Sp. Braga, a estabilidade diretiva sob a liderança de António Salvador, os desafios desportivos e o desenvolvimento estrutural do clube, que em janeiro celebra um século de existência, são argumentos que poderão ser decisivos para um "casamento" que pode estar por horas.

O treinador, de 54 anos, iniciou a carreira no Sporting de Espinho, em 1988. Seguiram-se Freamunde, Vizela, Aves, Leixões, V Setúbal, Belenenses, Braga, Beira Mar, Asteras Tripolis (Grécia), Marítimo, Sporting, Besiktas (Turquia), Istanbul BB (Turquia), Al Ahli (Emirados Árabes Unidos), Sheffield Wednesday (Inglaterra), Swansea (Inglaterra) e Rio Ave.

Na época que agora termina, Carvalhal apurou o Rio Ave para as eliminatórias da Liga Europa com o quinto lugar no campeonato e recorde de pontos na história dos vilacondenses.