Mbappé com Liga dos Campeões em risco

O avançado francês Kylian Mbappé vai parar três semanas devido a uma entorse no tornozelo direito, "com lesão no ligamento externo", anuncia o Paris Saint-Germain e está em dúvida para a Liga dos Campeões.

"O exame de hoje confirma a entorse no tornozelo com lesão no ligamento externo. Após esta lesão, o tempo de recuperação estimado é de cerca de três semanas", pode ler-se no boletim clínico do campeão francês.

A lesão pode fazer Mbappé falhar os quartos de final da Liga dos Campeões, com a Atalanta, no dia 12 de agosto, na inédita 'final a oito' que se vai disputar em Lisboa.

Mbappé abandonou o campo ainda na primeira parte da Taça de França, ganha por 1-0 ao Saint-Étienne, e o técnico alemão Thomas Tuchel manifestou preocupação pela condição física do jovem avançado, um dos jogadores mais influentes do plantel.