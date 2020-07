José Gomes deixa Marítimo e tenta subir à Liga espanhola

O treinador José Gomes vai deixar o Marítimo e assumir, desde já, o comando do Almería, que ainda luta pela subida de divisão em Espanha.

A informação é avançada pela agência EFE, que cita fonte do clube espanhol.

José Gomes substitui o também português Mário Silva e prepara-se para disputar o play-off de acesso à Liga principal.

Após treinar Rio Ave, Desportivo das Aves, Moreirense, União de Leiria e Paços de Ferreira, José Gomes regressou a Portugal em novembro de 2019 para substituir Nuno Manta Santos no Marítimo, no qual fez 24 jogos (sete vitórias, oito empates e nove derrotas) e terminou a Liga em 11.º, com 39 pontos.

No estrangeiro, o técnico passou também por Inglaterra (Reading), Arábia Saudita (Al Taawon e Al-Ahli Jeddah), Emirados Árabes Unidos (Baniyas) e Hungria (Videoton).

O Marítimo pretendia a continuidade do técnico, mas José Gomes acionou uma cláusula que lhe permitia deixar os insulares.

Nenhum dos clubes confirmou oficialmente o negócio.