Cristiano Ronaldo dedica segundo título em Itália às vítimas da Covid-19

Após ter contribuído com um golo para a vitória por 2-0 sobre a Sampdoria e para o nono ‘scudetto’ consecutivo da Juventus, Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para sublinhar que o título pertence a toda a Itália e, em especial, àqueles que sofreram e sofrem com a pandemia.

“Estou felicíssimo pelo segundo ‘scudetto’ consecutivo e por continuar a construir a história deste grande e esplêndido clube. Este título é dedicado a todos os adeptos da Juve, em particular àqueles que sofreram e estão a sofrer com a pandemia que nos apanhou a todos de surpresa e virou o mundo do avesso”, escreveu.

O avançado português faz notar que a "coragem e a determinação" reveladas foram a força de que a equipa precisava para enfrentar uma reta final apertada do campeonato.

CR7 confessa estar “encantado pelo segundo campeonato consecutivo” em Itália, e por “continuar a construir a história” de um clube grande e esplêndido como a Juventus.